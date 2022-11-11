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ВСУ зачистили от оккупантов село в 10 км от Херсона

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  • 11.11.2022, 16:01
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ВСУ зачистили от оккупантов село в 10 км от Херсона

Украинский флаг поднят и над еще одним поселком рядом с городом.

В Белозерке в Херсонской области поднят украинский флаг. От этого населенного пункта до Херсона остается менее 10 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Издание публикуют кадры, как жители самостоятельно избавляются от всего оккупантского, что принесли за собой россияне.

Между тем, как отмечают местные СМИ, прямыми путями до Херсона остается менее десяти километров.

Украинские защитники также сообщили об освобождении села Клапая Херсонской области. ВСУ установили в населенном пункте украинский флаг.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали видео из освобожденного населенного пункта.

Стоит отметить, что село Клапая находится примерно в 21 км от Херсона. Через населенный пункт проходит трасса М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск).

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