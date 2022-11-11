закрыть
11 ноября 2022, пятница, 17:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Запорожье ВСУ сбили вертолет с ранеными кадыровцами

  • 11.11.2022, 16:07
  • 9,872
На Запорожье ВСУ сбили вертолет с ранеными кадыровцами

Ми-8 подбили через полтора после того, как его заметили в небе возле Энергодара.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить большие потери российским оккупационным войскам. В Запорожской области украинские защитники сбили вертолет с ранеными кадыровцами.

Это произошло вблизи временно оккупированного Энергодара. Об этом сообщил «24 канал».

На днях у города заметили два вражеских вертолета. Всего через полтора часа после этого – один из них уже был сбит украинскими военными.

Позже выяснилось, что эти вертолеты должны были эвакуировать раненых кадыровцев с поля боя. По предварительной информации, речь идет о Ми-8.

Стоит отметить, что оккупанты в лучших традициях «второй армии мира» бросают своих военных на поле боя и не забирают даже раненых, не то чтобы ликвидированных. А вот к кадыровцам отношение совсем другое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников