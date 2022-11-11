На Запорожье ВСУ сбили вертолет с ранеными кадыровцами
- 11.11.2022, 16:07
- 9,872
Ми-8 подбили через полтора после того, как его заметили в небе возле Энергодара.
Вооруженные силы Украины продолжают наносить большие потери российским оккупационным войскам. В Запорожской области украинские защитники сбили вертолет с ранеными кадыровцами.
Это произошло вблизи временно оккупированного Энергодара. Об этом сообщил «24 канал».
На днях у города заметили два вражеских вертолета. Всего через полтора часа после этого – один из них уже был сбит украинскими военными.
Позже выяснилось, что эти вертолеты должны были эвакуировать раненых кадыровцев с поля боя. По предварительной информации, речь идет о Ми-8.
Стоит отметить, что оккупанты в лучших традициях «второй армии мира» бросают своих военных на поле боя и не забирают даже раненых, не то чтобы ликвидированных. А вот к кадыровцам отношение совсем другое.