На Запорожье ВСУ сбили вертолет с ранеными кадыровцами 11.11.2022, 16:07

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Ми-8 подбили через полтора после того, как его заметили в небе возле Энергодара.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить большие потери российским оккупационным войскам. В Запорожской области украинские защитники сбили вертолет с ранеными кадыровцами.

Это произошло вблизи временно оккупированного Энергодара. Об этом сообщил «24 канал».

На днях у города заметили два вражеских вертолета. Всего через полтора часа после этого – один из них уже был сбит украинскими военными.

Позже выяснилось, что эти вертолеты должны были эвакуировать раненых кадыровцев с поля боя. По предварительной информации, речь идет о Ми-8.

Стоит отметить, что оккупанты в лучших традициях «второй армии мира» бросают своих военных на поле боя и не забирают даже раненых, не то чтобы ликвидированных. А вот к кадыровцам отношение совсем другое.

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