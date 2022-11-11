Протестантского пастора осудили на три года «домашней химии» за участие в протестах

Протестантского пастора осудили на три года «домашней химии» за участие в протестах6
- 11.11.2022, 16:14
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Дело рассматривала судья Жанна Хвойницкая.
В суде Заводского района Минска осудили политзаключенного, баптистского пастора Виталия Чичмарова по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса. Дело рассматривала судья Жанна Хвойницкая. Мужчину освободили в зале суда, сообщают правозащитники ПЦ «Вясна».
Виталий — пастор баптистской церкви «Свет надежды», бывший инженер завода имени Козлова. Член Независимого профсоюза металлистов. В 2020 году был активным участником профсоюзного движения «За честные выборы и достойные условия труда».