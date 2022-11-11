Дугин предложил убить Путина? 10 Вадим Денисенко

11.11.2022, 16:19

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Он первым вслух сказал то, о чем шепчутся политики.

Самый известный российский идеолог разродился текстом о Херсоне и его сдаче. На это можно было бы не обращать внимания, если бы не одно «но». Де-факто Дугин предупреждает Путина: либо ситуация исправляется, либо Путина должны убрать.

Вот полная цитата из заявления Дугина: «Власть. Она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех – народ, государство, людей, граждан – в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда – судьба «царя дождей» (смотри Фрэзера)». У Фрэзера: «царь дождя» должен послать влагу в сезон дождя. Если дождь не идет – царя просто убивают.

Итак, что же происходит?

1. Система все еще управляется, но получает глубокие трещины. Дугин, считая себя пророком, позволяет себе больше, чем кто-либо другой. По сути, он становится идейным лидером радикалов, который первым вслух говорит: «Путина надо менять». То, о чем шепчутся разные политики, Дугин впервые озвучил вслух. Херсон – только катализатор поиска виновного. Для нас важно, что впервые из уст известного идеолога ясно сказано: вина лежит на Путине.

2. Система получила другие трещины: несмотря на все старания убить организации солдатских матерей, они реинкарнируются и начинают поднимать головы. И начинают это делать публично. В регионах – очень аккуратно, но в соцсетях люди начинают писать на экономические темы. Конечно, это не фундаментальные изменения – это пока только начало.

3. Де-факто, в России сейчас сложилась уникальная ситуация, когда две большие группы влияния считают, что время Путина исчерпано. Это либералы и ультранационалисты. Но развитие будущего у двух этих групп кардинально разное. Первые хотят утопить все в крови, вторые боятся вслух сказать даже то, что нужно вернуться к границам 24 февраля. На самом деле самая большая проблема, что мы не видим в РФ никого, кто бы начал артикулированно говорить о том, как и куда должна отступить Россия и как она может выйти из ловушки аннексии. Пока не появится группа таких людей, преимущество будет на стороне ультранационалистов с их кровавой повесткой. Еще раз повторюсь: либералы пока боятся об этом говорить.

4. Ключевая проблема в российском транзите власти – не просто отсутствие преемника, а отсутствие картины будущего. Элиты понимают, что Путин их тянет ко дну, но элиты уж слишком стары, чтобы начать делать жесткие шаги. В сумме с отсутствием людей, которые создают в обществе запрос на выход из ловушки аннексии, имеем проблему с транзитом власти. Как эта проблема решится, пока неясно. Путин слаб как никогда. Но его окружение боится сойти с накатанного пути.

Вывод: с лагом в несколько месяцев мы увидим реальное падение рейтинга Путина. Общество будет напугано, будет ждать команды сверху и согласится на все, включая то, чтобы отдать новоаннексированные территории. Главная проблема – российские элиты, которые пока не готовы к переменам. Судя по всему, главное внимание они уделят максимальному закручиванию гаек внутри РФ. Формулы для переговоров по войне в Украине у них нет. Вернее, они боятся говорить ее вслух и будут тянуть с этой формулой до последнего. Они считают, что тот, кто первым озвучит, что надо уходить из Украины, обязательно проиграет. А выиграет тот, кто будет об этом говорить вторым или третьим.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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