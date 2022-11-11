Белорусскому производителю детского питания объявлен дефолт 11.11.2022, 16:33

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Компания не исполнила обязательства по погашению облигаций.

Минфин объявил дефолт по облигациям очередной компании. На этот раз речь идет о компании «ПрофитЗерноМаркет». Она занимается производством детских продуктов — пюре, соков, печенья.

Минская компания «ПрофитЗерноМаркет» входит в холдинг KF SKY. Ее владелец — бизнесмен Игорь Кушнерский.

Компания «ПрофитЗерноМаркет», которая выпускает продукцию под маркой «Ложка в ладошке», разместила в 2017 году 1000 облигаций, номинал каждой — 1000 долларов. Общая стоимость ценных бумаг — один миллион долларов. К слову, фирма выпускала в обращение ценные бумаги также в 2018 году.

В проспекте эмиссии компания указала, что намерена расширить присутствие на рынках России, Украины, Казахстана, а в перспективе — запустить собственные производственные мощности по производству комбикорма и завод по производству детского питания.

Как сообщает Минфин, компания «ПрофитЗерноМаркет» не исполнила обязательства по погашению облигаций, которые выпустила в 2017 году. Срок их обращения — по 28 октября 2022-го. «По информации ООО „ПрофитЗерноМаркет“, в связи с наличием непогашенной дебиторской задолженности перед названным эмитентом планируемая дата исполнения обязательств перед инвесторами — ноябрь 2022 года», — уточняют в ведомстве.

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