ВСУ сделали первое заявление о ситуации в Херсоне 2 11.11.2022, 16:37

7,806

В городе идет боевая работа.

Вооруженные силы Украины продолжают тяжелую и мощную работу по освобождению Херсона. Местные жители четко показывают свои поддержку украинским войскам. Об этом заявила представитель Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского национального телемарафона UA Разом она рассказала о том, что появление флагов в городе означает, что Херсон – это Украина.

«Они (флаги, - ред.) означают, что Херсон - это Украина, это значит, что у херсонцев есть выдержка, которую мы всегда просим иметь во время военной операции и мы благодарны за то, что они выдержали этот момент и сейчас дают такие прозрачные намеки на то, что у нас будет не только хороший день, но и хороший сон», - сказала Гуменюк.

Однако она не стала отвечать на вопрос, взят ли Херсон под контроль ВСУ. Работа украинских бойцов в городе продолжается. Военное командование просит соблюдать тишину. Местные жители действия армии поддерживают.

«Он и был нашим всегда, просто временно оккупирован. Сейчас идет военная боевая работа, она достаточно тяжелая и мощная. Но местные жители демонстрируют, что они поддерживают именно эту работу», - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».