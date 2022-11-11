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ВСУ установили флаг уже в Бериславе

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  • 11.11.2022, 16:45
  • 4,012
ВСУ установили флаг уже в Бериславе

Украинские бойцы приближаются к Каховской ГЭС.

ВСУ, продвигаясь по правому берегу Днепра, вошли в город Берислав - установлен украинский флаг.

Информация обнародована в Telegram-канале «Молния».

Фотография с бойцом, который держит флаг Украины, опубликована в 14:20. Украинские бойцы приближаются к Каховской ГЭС. До нее остается лишь семь километров.

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