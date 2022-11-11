ВСУ установили флаг уже в Бериславе

ВСУ установили флаг уже в Бериславе1
- 11.11.2022, 16:45
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Украинские бойцы приближаются к Каховской ГЭС.
ВСУ, продвигаясь по правому берегу Днепра, вошли в город Берислав - установлен украинский флаг.
Информация обнародована в Telegram-канале «Молния».
Фотография с бойцом, который держит флаг Украины, опубликована в 14:20. Украинские бойцы приближаются к Каховской ГЭС. До нее остается лишь семь километров.
Beryslav, Kherson region 🇺🇦😽
(46.8309298, 33.4029892) pic.twitter.com/TKJLN3Udmt
Beryslav, Kherson region 🇺🇦😽