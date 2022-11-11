Украинская разведка призвала российских оккупантов в Херсоне сдаваться в плен 11.11.2022, 17:04

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Город возвращается под контроль Украины.

Херсон, находившийся более восьми месяцев под российской оккупацией, возвращается под контроль Украины. В настоящее время в город заходят части Вооруженных сил Украины.

Российских оккупантов, не успевших убежать, призывают сдаваться в плен. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Там отметили, что как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, командование оккупантов бросило их на произвол судьбы. Российские командиры призывают российских военных переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Но очевидно, что им это не удастся.

«Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен», – подчеркивается в сообщении.

В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует российским военнослужащим сохранение жизни и безопасность.

«Мы соблюдаем Женевские конвенции, гарантируем военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность вашего обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, находящихся в плену в Российской Федерации», – уточнили в ГУР МО.

Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования можно позвонив по телефонам горячей линии государственного проекта Украины «Хочу жить»: +38 066 580 34 98 или +38 093 119 29 84 (круглосуточно). Кроме того, можно воспользоваться чат-ботом «Хочу жить».

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