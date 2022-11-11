Краеведа Игоря Хмару приговорили к двум с половиной годам «домашней химии» за участие в протестах
- 11.11.2022, 17:08
Дело рассматривала судья Татьяна Пирожникова.
В суде Московского района Минска 11 ноября осудили политзаключенного Игоря Хмару по ст. 342 Уголовного кодекса (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Дело рассматривала судья Татьяна Пирожникова, сообщают правозащитники ПЦ «Вясна».
Краеведа и журналиста Игоря Хмару задержали 2 августа, когда он проводил экскурсию по Минску. От человека, который был за решеткой вместе в Игорем, стало известно, что задержали Хмару за то, что он он разговаривал на улице на белорусском языке.
11 октября судья Московского суда Минска Татьяна Пирожникова признала Игоря Хмару виновным в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса) и присудила ему наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»).
Игоря освободили в зале суда.