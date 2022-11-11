Краеведа Игоря Хмару приговорили к двум с половиной годам «домашней химии» за участие в протестах 11.11.2022, 17:08

Игорь Хмара

Дело рассматривала судья Татьяна Пирожникова.

В суде Московского района Минска 11 ноября осудили политзаключенного Игоря Хмару по ст. 342 Уголовного кодекса (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Дело рассматривала судья Татьяна Пирожникова, сообщают правозащитники ПЦ «Вясна».

Краеведа и журналиста Игоря Хмару задержали 2 августа, когда он проводил экскурсию по Минску. От человека, который был за решеткой вместе в Игорем, стало известно, что задержали Хмару за то, что он он разговаривал на улице на белорусском языке.

11 октября судья Московского суда Минска Татьяна Пирожникова признала Игоря Хмару виновным в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса) и присудила ему наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»).

Игоря освободили в зале суда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».