Ракеты ВСУ долетят до Крыма Гарри Каспаров

11.11.2022, 17:29

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Гары Каспараў

ФОТА: GETTY IMAGES

Война складывается совсем не так, как хотелось Путину.

Путин отчаянно пытается использовать переговоры, чтобы получить паузу. Думаю, что в действиях российского руководства появилась какая-то осмысленность, потому что они начали реагировать на реалии войны. Путин уже понимает, что шапкозакидательство, которое привело к таким катастрофическим для него последствиям, ведёт к крушению режима и его личному краху. Я уверен, что крах Путина в итоге неизбежен, но по крайней мере, они сейчас пытаются вести себя более разумно и выигрывать время. Надо сказать, что мобилизация, при всем ущербе, который она наносит России, достигла своей цели - наступление украинской армии замедлилось. Пушечное мясо тоже может сдерживать наступление. Но я полагаю, что Путину хорошо известна ситуация с российской экономикой. Война ― это не только тысячи мобилизованных солдат. Их еще нужно вооружить, привезти на поле боя, одеть и обмундировать, дать патроны, оружие. Нужны снаряды. Нужны ракеты. И вот здесь, судя по всему, российская военная индустрия начала захлёбываться. А при тех санкциях, которые сегодня существуют, российская промышленность не сможет справиться с очевидной нехваткой вооружения. Существуют разные прогнозы на этот счет, но я полагаю, что к следующей весне начнутся серьезные проблемы. Это объясняет, почему Россия согласна на переговоры без предварительных условий. Я думаю, что Путин готов пойти сегодня на многочисленные уступки, лишь бы прекратить боевые действия.

Очевидно, что Украина на это уже не согласна. Позиция Зеленского и других украинских официальных лиц чётко говорит, что никаких переговоров до полного освобождения украинской территории быть не может. Кстати говоря, серьёзные военные аналитики и американские генералы уже указывают на то, что война должна закончиться освобождением Украины. Бен Ходжес, чуть ли не единственный американский военный, который говорил, что Киев удастся отстоять, сейчас строит военные прогнозы не только об освобождении Херсона и вытеснению российских войск на восточную сторону Днепра, но и о шансах ВСУ постепенно начать деоккупацию Крыма. Как только американцы снимут «эмбарго» на поставку в Украину ракет с дальностью 300 километров, они долетят до Крыма и Севастополя, а российскому Черноморскому флоту надо будет бежать в Новороссийск. Видно, что ситуация развивается именно по такому сценарию.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

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