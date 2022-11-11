«За мой гардероб можно купить квартиру» 11.11.2022, 17:39

Белоруска рассказала, как стала шопоголиком.

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Горожанка Мария Миронова, которая считает себя шопоголиком, рассказала Intex-press, как стала зависимой от шопинга, каких вещей в ее гардеробе больше всего, и почему шопоголизм – это не плохо.

Жительнице Барановичей Марии Мироновой 34 года. Она – менеджер-экономист, но сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком.

Красиво одеваться и выглядеть модно девушка мечтала с детства.

– Еще будучи ребенком Советского Союза, который рос в дефиците и которому приходилось ходить либо в школьной форме, либо как из инкубатора, я поняла, что не хочу одеваться как все, – рассказывает горожанка.

Вот только возможность выглядеть как хочется появилась у Марии, лишь когда она поступила в университет и получила свою первую стипендию. С этого, говорит она, и начался ее путь в мир большого шопинга.

– С каждой стипендии я откладывала деньги на одежду. У меня были единомышленницы, с которыми мы могли в день стипендии ходить на шопинг, тратя чуть ли не все деньги, – вспоминает девушка. – Когда я вышла на работу, возможностей шопиться стало еще больше. А то, что я шопоголик, поняла, когда у меня появилась пятидесятая пара обуви, и я в принципе перестала осознавать, сколько всего есть в моем в гардеробе.

«За мой гардероб можно купить квартиру»

Сейчас на шопинг Мария ходит раз в две недели. Супруг ее в этом не ущемляет (хотя и не поддерживает), отмечая, что в семье есть ее бюджет, а есть общий.

– Все мои декретные уходят на меня, – рассказывает горожанка. – Я не могу оценить даже приблизительную стоимость моего гардероба, потому что одна пара обуви стоит в среднем 300 рублей. А их у меня более 50-ти. Муж как-то сказал, что за мой гардероб давно уже можно было бы купить квартиру.

Больше всего Мария любит покупать обувь, джинсы и верхнюю одежду. Только джинсов у горожанки 40 пар.

– Раньше мы с мужем часто переезжали, и перевозить такое количество вещей было нелегко. Муж говорил, что мне нужна фура только для гардероба, – рассказывает девушка.

Но несмотря на то, что вещей у Марии Мироновой много, и хранить их проблематично (семья живет в квартире), девушка все равно регулярно ходит по магазинам, каждый раз покупая что-то новое.

– Каждый сезон я провожу ревизию своего гардероба. Вещи, которые не ношу, я продаю, либо отдаю нуждающимся. Но получается не всегда, потому что или «нужно», или «жалко». Так одежда и копится, – говорит девушка. – Например, два одинаковых свитера разных цветов выбросить жалко, ведь серый можно сочетать с одними, а бежевый – с другими вещами. Говорю себе: «Маша, хватит, у тебя есть чем это заменить»! А потом думаю: жизнь одна, радовать себя нужно именно сейчас, поэтому иду покупаю.

«И выбросить жалко, и носить не могу»

Самый дорогой шопинг в жизни Марии случился три года назад в Москве, когда на покупки она потратила все свои отпускные, а также деньги, которые дали ей муж и родители.

– Не помню точную сумму, но знаю, что ее я могла потратить за полгода, – вспоминает Мария.

Самая дорогая вещь в ее гардеробе – шуба стоимостью в четыре тысячи белорусских рублей, а самая дешевая – шапка из масс-маркета стоимостью 17 рублей.

– Для меня важно качество вещи. Но иногда случается так, что вещь мне настолько нравится, что я ее покупаю. Например, шапка мне дико понравилась по цвету, и мне было все равно, что она ужаснейшего качества, – признается горожанка.

Каждый сезон у Марии появляется любимая вещь. На данный момент – это кожаная куртка, которую она заказала летом в интернет-магазине.

– В инстаграме все спрашивали, где я ее купила. Позже из магазина написали, что из-за меня на эту куртку случился ажиотаж, – рассказывает горожанка.

Но есть в гардеробе и нелюбимые вещи, которые просто занимают место в шкафу. К примеру, шарф-плед, который Мария купила несколько лет назад, потому что на тот момент он был в моде, «выгуливался» лишь однажды.

– Пока что шарф только переезжает со мной с места на место. Вроде и выбросить жалко, потому что идеальный по качеству и составу, но и носить его почему-то не могу. Мне кажется, хотя бы одна такая вещь есть в гардеробе каждой девушки, – говорит Мария.

«Красные ценники были, как красная тряпка для быка»

Акции, скидки и распродажи горожанка любит. Но без фанатизма.

– Раньше красные ценники были для меня, как красная тряпка для быка. Я хватала все без разбора. А сейчас, если и иду на распродажи, то в самом начале, чтобы было, из чего выбрать, – говорит Мария.

Девушка уверена, что условия для шопинга есть в любом городе, в том числе и в Барановичах. Главное, «тренировать насмотренность и иметь четкое представление о покупке, тогда можно найти стильные вещи где угодно».

Мария не считает, что шопоголизм – это плохо. Наоборот, по ее мнению, через шопинг некоторые люди проявляют свою креативность. И если их в этом ущемлять, будет только хуже.

– Ограничения в шопинге ни к чему хорошему не приводят. Хотите скандалы – ограничивайте. В студенчестве я частенько копила на вещи и при этом экономила на еде, потому что денег недостает всегда, а хотелось выглядеть красиво. Сейчас я нашла со своим шопоголизмом некий компромисс: я делаю разборы гардеробов других людей, покупая и выбирая им вещи. Таким образом я компенсирую и свои потребности, – резюмирует Мария.

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