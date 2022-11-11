ВСУ захватили российский ракетный комплекс
- 11.11.2022, 17:45
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Эвакуация оккупантов прошла не так уж и гладко.
Морские пехотинцы ВСУ вчера уничтожили двенадцать захватчиков. Об этом на официальной странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила пресс-служба командования Военно-Морских Сил ВСУ.
В свою очередь, блоггер и нардеп Юрий Мысягин сообщил, что защитники Украины захватили в Херсонской области зенитно-ракетный комплекс «Оса».
Это еще одно подтверждение того, что эвакуация на восточный (левый) берег Днепра с западного (правого) прошла не так гладко, как доложили оккупанты.