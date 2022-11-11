Калиновцы о деоккупации Херсона: Будет освобожден и Минск

Калиновцы о деоккупации Херсона: Будет освобожден и Минск5
- 11.11.2022, 18:03
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Полк Калиновского успешно бъет врага.
Недавно сформированный батальон Полка Калиновского «Литвин» успешно выполняет боевые задачи на украинском фронте.
«Ребята обучены и мотивированы, а значит новостей об отступлении российских оккупационных войск будет еще больше!», — написали в телеграм-канале полка.
«Когда-нибудь также будет освобожден наш Минск!», — прокомментировали белорусские добровольцы новость об освобождении Херсона.