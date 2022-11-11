Калиновцы о деоккупации Херсона: Будет освобожден и Минск 5 11.11.2022, 18:03

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Полк Калиновского успешно бъет врага.

Недавно сформированный батальон Полка Калиновского «Литвин» успешно выполняет боевые задачи на украинском фронте.

«Ребята обучены и мотивированы, а значит новостей об отступлении российских оккупационных войск будет еще больше!», — написали в телеграм-канале полка.

«Когда-нибудь также будет освобожден наш Минск!», — прокомментировали белорусские добровольцы новость об освобождении Херсона.

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