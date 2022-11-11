«Рельсовый партизан» с простреленными коленями не может нормально ходить 13 11.11.2022, 18:26

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Мышцы на правой ноге не восстановились.

«Рельсовый партизан» Виталий Мельник, которому при задержании прострелили колени, до сих пор не может нормально ходить. Об этом он рассказал в письме на свободу, передают правозащитники «Весны».

«Я понемногу поправляюсь, но без костылей много не пройти — мышцы на правой ноге не восстановились. Как я понял от местных врачей, они планируют меня после суда отправить сделать операцию», — пишет мужчина.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело на 40-летнего «рельсового партизана». Виталия Мельника обвиняют в том, что в марте 2022 года на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов он якобы поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки. Это вывело из строя систему сигнализации.

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