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«Рельсовый партизан» с простреленными коленями не может нормально ходить

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  • 11.11.2022, 18:26
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«Рельсовый партизан» с простреленными коленями не может нормально ходить

Мышцы на правой ноге не восстановились.

«Рельсовый партизан» Виталий Мельник, которому при задержании прострелили колени, до сих пор не может нормально ходить. Об этом он рассказал в письме на свободу, передают правозащитники «Весны».

«Я понемногу поправляюсь, но без костылей много не пройти — мышцы на правой ноге не восстановились. Как я понял от местных врачей, они планируют меня после суда отправить сделать операцию», — пишет мужчина.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело на 40-летнего «рельсового партизана». Виталия Мельника обвиняют в том, что в марте 2022 года на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов он якобы поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки. Это вывело из строя систему сигнализации.

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