Российскую нефть начнут возить танкерами, списанными на металлолом 2 11.11.2022, 18:36

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Нефтяники РФ столкнулись с новой проблемой.

Европейское нефтяное эмбарго с запретом на страхование танкеров ставит российских нефтяников перед новой проблемой, пишет Finanz.

Даже если на санкционную нефть найдутся покупатели в Азии, возить ее за тысячи километров, возможно, будет не на чем.

Из-за удлинения маршрута России потребуется как минимум 219 танкеров, чтобы перебросить на Восток всю нефть, которая шла в Европу. А это втрое больше, чем используется сейчас, оценивают аналитики Vortexa.

Где взять такое количество судов, страховать которые не возьмется ни один крупный международный страховщик, неясно. Скорее всего, это будут танкеры, которые предназначены к списанию на металлолом, пишет Bloomberg.

От нарушения западных санкций таким танкерам будет уже не «отмыться», и судовладельцы решатся рискнуть разве что судами, которые отправляются в последний путь.

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