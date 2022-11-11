Топ-5 захватывающих фильмов для вечернего просмотра 11.11.2022, 19:18

В каждом из них сыграла Эмма Стоун.

«Униан» вспомнил лучшие роли в кино американской актрисы Эммы Стоун, которые сделали ее популярной во всем мире.

«Отличница лёгкого поведения»

Прорывом для Эммы Стоун стала роль Олив Пендергаст в подростковой комедии «Отличница лёгкого поведения». Она сыграла девушку, которая столкнулась с буллингом в школе с пуританскими нравами.

«Ла-Ла Ленд»

За роль Мии Долан в трагикомедийном фильме-мюзикле «Ла-Ла Ленд» Эмма получила широкое признание критиков и была удостоена множества наград. Это история любви молодой актрисы и музыканта, у которых была мечта стать известными на весь мир. Однако пока им приходится подрабатывать в кафе, чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь. Однажды к ним таки приходит успех. И, конечно, звезда на лбу меняет их отношения.

«Круэлла»

В центре сюжета мошенница Эстелла, решившая сделать себе имя в мире моды. С ней в паре работают двое карманников, которые мечтают о славе и успехе и почему-то уверены, что с помощью Эстеллы они смогут этого добиться. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и высокомерной баронессы фон Хельман. Чем закончится эта история - смотрите.

«Новый Человек-паук»

В этом фильме Эмма Стоун сыграла роль девушки Питера Паркера, оставленного своими родителями в детстве. Он жил с дядей и тетей, ходил в школу, был обычным мальчиком. Однако он часто подвергался нападкам хулиганов. Единственное, что его радовало - это девушка, в которую он был влюблен. Впрочем, она тоже испытывала к нему чувства, но не афишировала этого. Но после укуса генетически изменённого паука, Питер получает невероятные сверхспособности и его жизнь меняется навсегда.

«Фаворитка»

Эта история о королеве Анне и придворных дамах - герцогине Мальборо и ее младшей сестре Эбигейл, с прибытием которой во дворце начинается новая подковерная борьба, принесли Эмме Стоун очередные номинации на «Золотой глобус» и «Оскар».

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