В Чечерске задержали электрика, вернувшегося из Польши 8 11.11.2022, 19:38

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Сергей Руденков

Силовики забрали его из квартиры в одном белье.

Силовики задержали жителя Чечерска Сергея Руденкова. Он только недавно приехал домой из Польши, где работает электриком, теперь в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, в частности из-за «комментариев в интернете». Информация о задержании появилась в гомельском неофициальном канале ГУБОПиК, пишет «Зеркало».

Мужчину задерживали в его квартире несколько вооруженных бойцов ОМОН в полной экипировке. Когда они ворвались, хозяин еще спал. Его вывели из квартиры и увезли в милицию в одном нижнем белье.

Силовики называют Руденкова «представителем секты неоязычников» и утверждают, что он «оскорблял Лукашенко, милиционеров, разжигал вражду, был причастен к различным «террористическим формированиям» и экстремистской деятельности».

Сам Сергей в «покаянном» видео говорит, что задержан за подписки на «деструктивные каналы». По его словам, он пытался через телеграм-каналы найти адвоката для обжалования штрафов по ч. 1 и 3 ст. 23.34 (имеется в виду 24.23 КоАП) о «несанкционированном пикетировании», но обжаловать решение суда не получилось.

По словам силовиков, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ст. 130 («Разжигание вражды»), 368 («Оскорбление Лукашенко»), 361−1 («Участие в экстремистском формировании»), 361−4 («Содействие экстремистской деятельности») Уголовного кодекса, а также составлен административный протокол за распространение «экстремистских материалов» по ч. 2 ст. 19.11 КоАП.

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