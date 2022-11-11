В Беларусь прилетели четыре военно-транспортных самолета России

В Беларусь прилетели четыре военно-транспортных самолета России10
- 11.11.2022, 19:46
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Они приземлились в Мачулищах.
В Беларуси приземлились четыре военно-транспортных самолета России. Однако неизвестно, что именно они транспортировали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.
Как отмечается, 4 единицы Ил-76 приземлились на аэродром в Мачулищах. Регистрационные номера самолетов:
- RA-76767;
- RA-78789;
- RF-76731;
- RF-76605.
Отмечается, что привезли и привезли ли эти самолеты - пока неизвестно.