В Беларусь прилетели четыре военно-транспортных самолета России 10 11.11.2022, 19:46

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Они приземлились в Мачулищах.

В Беларуси приземлились четыре военно-транспортных самолета России. Однако неизвестно, что именно они транспортировали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.

Как отмечается, 4 единицы Ил-76 приземлились на аэродром в Мачулищах. Регистрационные номера самолетов:

- RA-76767;

- RA-78789;

- RF-76731;

- RF-76605.

Отмечается, что привезли и привезли ли эти самолеты - пока неизвестно.

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