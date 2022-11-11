«В конце концов Путин потеряет и Кремль» 4 11.11.2022, 19:53

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Эксперт - об освобождении Херсона.

Экс-глава МИД Швеции, сопредседатель аналитического центра Евросовета по международным отношениям (ECFR) Карл Бильдт считает, что после ряда поражений его армии в Украине российский диктатор Путин потеряет власть.

Как Бильдт отметил в Twitter, россияне отступают из Херсона и отходя разрушили Антоновский мост через реку Днепр, захват которого был их едва ли не самым большим тактическим успехом после вторжения в Украину 24 февраля.

Ряд поражений России в войне против Украины, убежден Бильдт, в конечном итоге приведет к потере российским диктатором власти.

- Украинских флаг в Херсоне прямо сейчас – картина, которой, по словам Владимира Путина, никогда не должно было произойти. Это его третье крупное поражение в этой войне – Киев, Харьков и теперь Херсон. В конце концов он потеряет и Кремль, – отметил он.

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