Как Украина строит стену на границе с Беларусью 14 11.11.2022, 20:04

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Уже возведено три километра забора и работы продолжаются.

На Севере Украины кипит работа – здесь строят стену на границе с Беларусью. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Как отмечается, ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни.

Итак, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Также работы ведутся и в Ровенской, и Житомирской областях.

Как отмечает Тимошенко, строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России.

- Украинские пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу. Важно, что над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес. Мы все хотим защиты, мы делаем все, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага. Работаем системно, одновременно по всей Украине!, - отметил Тимошенко.

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