Белорусский врач дала совет, как бороться с гиповитаминозом осенью 11.11.2022, 20:11

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Несколько простых и полезных рекомендаций от специалиста.

Врач общей практики городской клинической поликлиники № 39 Минска Марина Дрейлинг рассказала, как бороться с гиповитаминозом в осенний период и где искать источники витаминов.

- Гиповитаминоз – это нехватка витаминов в организме. Различают две причины. Есть внутренняя нехватка, возникает чаще всего при каких-то заболеваниях, при которых витамины не вырабатываются самим организмом, - пояснила Марина Дрейлинг.

По ее словам, внешняя причина заключается в том, что в организм людей не поступают витамины из-за разных факторов: это и диеты, и в целом неправильный рацион.

Из-за нехватки солнечного света и недостатка витамина D проявляется гиповитаминоз осенью и зимой.

- Витамины можно пропивать как комплексно, так и по отдельности, но комплекс должен быть правильно сформирован, потому что некоторые витамины друг с другом не усваиваются, - посоветовала медик.

Она также дала рекомендации по профилактике гиповитаминоза: питаться правильно и рационально, гулять на свежем воздухе, а еще исключать из рациона вредные продукты. Также нужно следить за суточной нормой углеводов, белков и жиров.

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