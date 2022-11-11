Белорусский врач дала совет, как бороться с гиповитаминозом осенью
- 11.11.2022, 20:11
- 1,264
Несколько простых и полезных рекомендаций от специалиста.
Врач общей практики городской клинической поликлиники № 39 Минска Марина Дрейлинг рассказала, как бороться с гиповитаминозом в осенний период и где искать источники витаминов.
- Гиповитаминоз – это нехватка витаминов в организме. Различают две причины. Есть внутренняя нехватка, возникает чаще всего при каких-то заболеваниях, при которых витамины не вырабатываются самим организмом, - пояснила Марина Дрейлинг.
По ее словам, внешняя причина заключается в том, что в организм людей не поступают витамины из-за разных факторов: это и диеты, и в целом неправильный рацион.
Из-за нехватки солнечного света и недостатка витамина D проявляется гиповитаминоз осенью и зимой.
- Витамины можно пропивать как комплексно, так и по отдельности, но комплекс должен быть правильно сформирован, потому что некоторые витамины друг с другом не усваиваются, - посоветовала медик.
Она также дала рекомендации по профилактике гиповитаминоза: питаться правильно и рационально, гулять на свежем воздухе, а еще исключать из рациона вредные продукты. Также нужно следить за суточной нормой углеводов, белков и жиров.