Генштаб ВСУ: В некоторых местах мы уже дошли до правого берега Днепра 2 11.11.2022, 20:17

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Украинские защитники продвигаются по Херсонщине.

Украинские военные продолжают продвигаться по Херсонской области. В некоторых местах защитники дошли уже до правого берега реки Днепр. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

- Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения украинских войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, - говорится в сообщении.

Также проходят мероприятия по обнаружению и уничтожению захватчиков в ряде населенных пунктов.

При этом отмечается, что из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже.

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