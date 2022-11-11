Генштаб ВСУ: В некоторых местах мы уже дошли до правого берега Днепра

Генштаб ВСУ: В некоторых местах мы уже дошли до правого берега Днепра2
- 11.11.2022, 20:17
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Украинские защитники продвигаются по Херсонщине.
Украинские военные продолжают продвигаться по Херсонской области. В некоторых местах защитники дошли уже до правого берега реки Днепр. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
- Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения украинских войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, - говорится в сообщении.
Также проходят мероприятия по обнаружению и уничтожению захватчиков в ряде населенных пунктов.
При этом отмечается, что из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено позже.