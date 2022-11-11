Политзаключенную Анастасию Кухту приговорили к пяти годам колонии 11.11.2022, 20:31

Анастасия Кухта

Приговор вынесла судья Валентина Зенькевич.

Минский городской суд рассмотрел дело политзаключенной активистки из Минска Анастасии Кухты. Судья Валентина Зенькевич огласила приговор: пять лет лишения свободы в колонии общего режима,сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривалось больше месяца — с 10 октября.

Активистку признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 342 («Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»); ч. 3 ст. 361 («Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»); ч. 1 ст. 361-1 («Создание экстремистского формирования или участие в нем»).

За решеткой девушка содержится больше семи месяцев. Анастасию Кухту задержали 17 февраля и сначала осудили на 15 суток за «мелкое хулиганство».

Поддержать активистку письмами солидарности, посылками и денежными переводами можно по адресу: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Анастасия Сергеевна Кухта.

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