Хороводы и гуляния: как Херсон празднует освобождение от россиян 2 11.11.2022, 20:35

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Украинский город находился под оккупацией восемь месяцев.

В пятницу, 11 ноября, после длительного времени оккупации Вооруженные силы Украины смогли зайти в Херсон. Местные жители начали выходить на улицы с украинской символикой и встречать украинских героев. Об этом сообщает «Апостроф».

Жители Херсона вышли на улицы, аплодировали и скандировали «ВСУ» и «Украина», а автомобили - сигналили. Также украинцы вспоминали о том, как выглядел освобожденный город в марте, когда на улицы также выходили местные, протестуя против оккупантов и повторяя о том, что «Херсон — это Украина».

Сегодня же радостные херсонцы водят хороводы под песню, которая все это время поддерживала украинцев «Ой у лузі червона калина».

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