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Какая погода ждет белорусов на выходных

  • 11.11.2022, 20:49
Какая погода ждет белорусов на выходных

Прогноз погоды на 12-14 ноября.

12 ноября погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь по северу местами небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный порывистый, днем местами по северо-востоку до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +8..+14°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

13-14 ноября погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления.

13 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы по юго-западу республики слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +7..+13°С.

14 ноября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, местами до -3°С, максимальная днем +2..+9°С.

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