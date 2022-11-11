Развитие наступления ВСУ после Херсона: эксперт назвал три направления 2 11.11.2022, 21:04

8,012

Важную роль играет дальнобойная артиллерия типа HIMARS.

После освобождение Херсона дальнейшее наступление Вооруженных сил Украины на юге может развиваться по трем направлениям. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал украинский военный эксперт Роман Свитан.

По словам его словам, нынешняя ситуация на правобережной части Херсонской области прогнозировалась еще летом, когда украинские силы получили дальнобойную артиллерию типа HIMARS. А противник начал вывод войск из Херсона на левый берег не вчера и не позавчера, а когда объявил якобы эвакуацию мирных жителей.

Что касается дальнейших действий Вооруженных сил Украины, то они не будут форсировать Днепр, а закрепятся на правом берегу и будут удерживать его с помощью артиллерии. А освобождение оккупированных территорий продолжится, скорее всего, из Запорожской области в одном из трех направлений - Бердянск, Мелитополь или Мариуполь (Донецкая область).

- Наиболее оптимальным выглядит продвижение через Угледар (Донецкая область) на Мариуполь либо вплотную подойти к Волновахе, чтобы держать снабжение группировки противника под плотным огневым контролем. Но о том, какой замысел будут реализовывать Силы обороны знает только главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, - добавил Свитан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».