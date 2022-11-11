ГУР Украины - российским солдатам в Херсоне: Ваше командование вас бросило, сдавайтесь в плен 5 11.11.2022, 21:19

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Украинская военная разведка опубликовала инструкцию для сдачи в плен.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывает российских военных, оставшихся в Херсоне, сдаваться в плен:

- Российские военнослужащие! Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся.

Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен.

У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен. В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует вам сохранение жизни и безопасность.

В ГУР Украины заверили, что украинцы соблюдают Женевские конвенции и гарантируют военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность их обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, взятых в плен Россией.

- Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования, можно, позвонив по телефонам горячей линии государственного проекта Украины «Хочу жить»: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84 (круглосуточно) или воспользуйтесь чат-ботом "Хочу жить, – советует военная разведка.

Россиянам, которые не имеют возможности связаться с проектом «Хочу жить», предлагают следующий алгоритм действий: «Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз, поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань), кричите «Сдаюсь!», подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования».

Также есть инструкция, как сдаться в плен в составе группы или подразделения: «Сложите все оружие и отойдите, станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее – она не должна быть в боевом положении), отправьте переговорщика (офицера или самого старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг».

Гражданам Украины из оккупированных территорий, которых насильно «призвали2 и заставляли воевать на стороне РФ, следует сообщить украинским военным об этом. На допросе таким людям нужно будет сообщить свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию.

- Сохраняйте свои жизни – сдавайтесь в плен!, – призывает ГУР.

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