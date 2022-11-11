Виталий Ким: ВСУ освободили почти всю Николаевскую область

Виталий Ким: ВСУ освободили почти всю Николаевскую область2
- 11.11.2022, 21:23
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На очереди - Кинбурнская коса.
Украинские военные освободили от российской оккупации всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
На сегодняшний день российские оккупанты контролируют лишь Кинбурнскую косу, часть которой тоже входит в состав Николаевской области.
- Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена, - сообщил глава ОВА.
Ким также отметил, что ВСУ взяли под контроль водопровод, которым поставляли воду из Днепра в Николаев, однако сначала его нужно разминировать.
- В ближайшее время буду знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве, - добавил он.