Как за несколько месяцев изменились цены на медицинские препараты 1 11.11.2022, 21:36

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Многие лекарственные средства вообще исчезли из продажи.

Intex-press.by взял список наиболее ходовых лекарств и медицинских товаров и мониторил их стоимость на протяжении нескольких месяцев в одной и той же барановичской аптеке.

Что подорожало

В тройку наиболее подорожавших за пять месяцев медпрепаратов вошли: лейкопластырь, бинт и… настойка боярышника.

Лейкопластырь (с «зеленкой», 6×10 см в штучной упаковке) за этот период «вырос» с 0,17 до 0,3 рубля. Казалось бы, копейки, но цена изменилась почти в два раза!

Обычный медицинский бинт шириной 140 мм в индивидуальной упаковке в июне 2022 года можно было купить по 1,63 рубля, в ноябре его цена в той же аптеке уже составила 2,72 рубля (плюс 66,8%). А настойка боярышника за пять месяцев прибавила 62 копейки или 63%.

В списке подорожавших товаров также оказались «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин), «Анальгин», «Нитроглицерин», «Панкреатин», «Мукалтин», йод, мазь Вишневского, а также гематоген.

Цена на что-то выросла незначительно – всего на 1-4 копейки, а вот гематоген, к примеру, подорожал наполовину.

Что подешевело

В списке лекарственных препаратов оказались и такие, которые за это время подешевели.

Больше всего «потерял» «Кардиомагнил» (100 таблеток) – минус 19,6%: в июне это лекарство стоило 17,78 рубля, сейчас его цена – 14,28.

Также стали дешевле «Темпалгин» (болеутоляющее), «Рамилонг» (назначается при артериальной гипертензии) и «Галазолин гель».

Валидол и парацетамол – по старой цене

Некоторые лекарства, которые журналисты мониторят, продаются по той же цене, что и в июне.

К примеру, не изменилась стоимость таких препаратов, как «Валидол», «Парацетамол», «Каптоприл», «Бисопролол» (все – белорусского производства). Как и пять месяцев назад стоят «Магне В6» (Венгрия, цена – 40,17 руб.), «Отривин спрей» (Великобритания, цена – 10,56 руб.), а также вата стерильная (упаковка 50 г – 2,44 руб.).

Какие-то из лекарственных средств исчезли из продажи (имеется в виду одна аптека, где журналисты отслеживают цены). Так, в ноябре на момент мониторинга отсутствовали пастилки от кашля «Доктор Мом» (производство Индия), порошок «Терафлю» (Франция), таблетки «Кальцемин Адванс» (США), «Фенкарол» (Латвия), а также белорусский «Нимесулид Фармлэнд».

Стоимость медпрепаратов в одной из аптек Барановичей в июне и ноябре 2022 г.

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