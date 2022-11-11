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Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео

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  • 11.11.2022, 21:44
  • 5,286
Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео
Владимир Зеленский

Сегодня - исторический день для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.

«Наши. Наш. Херсон», - написал глава украинского государства в своем телеграм-канале.

Позже в видеообращении Зеленский отметил, что сегодня исторический день для Украины.

- Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе.

Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое, - отметил президент Украины.

По его словам, даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания войск РФ в Херсоне.

- Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям, - добавил Зеленский.

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