Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео

Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео2
- 11.11.2022, 21:44
- 5,286
Сегодня - исторический день для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.
«Наши. Наш. Херсон», - написал глава украинского государства в своем телеграм-канале.
Позже в видеообращении Зеленский отметил, что сегодня исторический день для Украины.
- Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе.
Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое, - отметил президент Украины.
По его словам, даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания войск РФ в Херсоне.
- Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям, - добавил Зеленский.