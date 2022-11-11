Вывозили даже стеклопакеты и старые больничные матрасы: как россияне бежали из Херсонщины 11.11.2022, 22:21

Оккупанты воровали в Херсоне все, что могли унести с собой.

Перед бегством из Херсона оккупанты грабили местное население. Россияне воровали бытовую технику, мебель и даже старые матрасы и стеклопакеты. Об этом в интервью ТСН рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.

- Вывезли все так, что в некоторых местах срезали стеклопакеты из окон. Холодильники, офисные стулья, даже такие очень дешевые стулья вывезли. Их было много. Вывезли из госпиталя, мне рассказали медики, было 50 списанных матрасов, которых фактически нужно было выбросить, их тоже забрали, - рассказал он.

Отметим, что российские военные во время полномасштабной войны против Украины опозорились в частности мародерством и ограблением украинцев.

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