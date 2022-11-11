Зеленский на польском языке поздравил поляков с Днем независимости 11.11.2022, 22:39

«Вместе мы будем победителями».

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю 104-й годовщины восстановления независимости Польши на польском языке.

В видео он отметил, что его приветствие будет состоять из 104 слов по случаю 104-й годовщины.

- Украина и Польша вместе. Ты - наша сестра. Между нами было всякое, но мы родные. Мы свободны. Когда нашей восстановленной независимости было тридцать лет, Польша была рядом, - отметил украинский президент.

- Помню наше общее счастье. Мы радовались вместе. Когда мы снова встретились со старым и общим врагом, Польша - рядом. Украинцы всегда будут помнить это. Будут помнить, как принимали наших. Как помогают нам. Ваши люди - наши союзники. Ваша страна - наша сестра. Ваша дружба - навсегда. Наша дружба - навсегда. Наша любовь - навеки. Вместе мы будем победителями, - сказал Зеленский.

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