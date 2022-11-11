Данилов исключил заморозку войны после освобождения Херсона 3 11.11.2022, 23:01

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Алексей Данилов

«Мы не холодильная камера», подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Вооруженные силы Украины не планируют замедлять темпы освобождения деоккупированных территорий на южном фронте и «замораживать» его накануне зимы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, задание, которое ставит ВСУ президент Украины Владимир Зеленский «довольно простое и понятное» – освобождение всех территорий от террористов и оккупантов. И это будет сделано, вопрос времени, отметил Данилов.

- Мы не можем ничего замораживать, мы не холодильная камера. И должны освобождать наши территории независимо от погоды и времени года. Никакой остановки мы допустить не можем. Потому что там наши люди и мы видим, как они страдают и со слезами на глазах встречают наших парней, освободителей, – объяснил секретарь СНБО.

По его словам, занятый Украиной правый берег Днепра значительно выше, чем левый и является более выгодной позицией для артиллерийской стрельбы и другого вида атак. И не смотря на то, что отступающие оккупанты фактически разрушили все переправы, кроме Кахоской дамбы, ВСУ знают способы, как переправиться, когда будет необходимо.

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