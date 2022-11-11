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Данилов исключил заморозку войны после освобождения Херсона

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  • 11.11.2022, 23:01
  • 3,692
Данилов исключил заморозку войны после освобождения Херсона
Алексей Данилов

«Мы не холодильная камера», подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Вооруженные силы Украины не планируют замедлять темпы освобождения деоккупированных территорий на южном фронте и «замораживать» его накануне зимы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, задание, которое ставит ВСУ президент Украины Владимир Зеленский «довольно простое и понятное» – освобождение всех территорий от террористов и оккупантов. И это будет сделано, вопрос времени, отметил Данилов.

- Мы не можем ничего замораживать, мы не холодильная камера. И должны освобождать наши территории независимо от погоды и времени года. Никакой остановки мы допустить не можем. Потому что там наши люди и мы видим, как они страдают и со слезами на глазах встречают наших парней, освободителей, – объяснил секретарь СНБО.

По его словам, занятый Украиной правый берег Днепра значительно выше, чем левый и является более выгодной позицией для артиллерийской стрельбы и другого вида атак. И не смотря на то, что отступающие оккупанты фактически разрушили все переправы, кроме Кахоской дамбы, ВСУ знают способы, как переправиться, когда будет необходимо.

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