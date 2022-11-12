Посол США: Меня вдохновляют новости о том, как отважные защитники Украины вошли в Херсон 12.11.2022, 0:47

Бриджит Бринк

Российские войска должны быть выведены со всей территории Украины.

Россия могла бы завершить войну уже сегодня, выведя свои войска не только из Херсона, но и с остальной территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк.

- Меня вдохновляют новости о том, как отважные защитники Украины вошли в город Херсон, - говорится в сообщении.

По ее словам, Россия могла завершить эту войну сегодня. Для этого нужно вывести свои войска из остальной территории Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».