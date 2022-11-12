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В Литве собрали $250 тысяч на морской дрон для Украины

  • 12.11.2022, 1:50
В Литве собрали $250 тысяч на морской дрон для Украины

В Украине создают флот морских беспилотников.

Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов в рамках объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников.

Как сообщает «Европейская правда», об этом объявил литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

- Литовский народ собрал подарок для Путина и присоединился к этой армии, собрав 250 тысяч долларов на покупку первого такого беспилотника! Всего наихудшего, ***! - написал Тапинас в Twitter.

Сообщается, что средства будут переданы через фандрейзинговую платформу United24, а литовцы сами выберут имя дрона, который профинансировали.

Напомним, ранее Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.

По состоянию на пятницу были собраны средства на первый беспилотник - он будет называться «Херсон».

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