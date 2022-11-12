«Удар по Путину и всей его вертикали» 12.11.2022, 4:42

Утрата Херсона - поражение не только для вооруженных сил РФ, но и для российской пропаганды.

Единственный оккупированный россиянами со времени полномасштабного вторжения 24 февраля областной центр Украины был сакрализирован российской пропагандой как сверхважный форпост, поэтому его освобождение ВСУ обернется болезненным ударом по всей вертикали президента Путина.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН политический эксперт Станислав Желиховский.

Последствия Путина и его пропаганды

- Херсон был объявлен Путиным своеобразной крепостью, за которую россияне должны были сражаться, ведь это единственный областной центр, который россияне смогли захватить, — напомнил он.

Потому, по его словам, отступление россиян будет поражением не только для вооруженных сил РФ, но и для российской пропаганды.

- Многие месяцы они говорили, что Херсон является сакральным местом для победы российских войск. И здесь они наступают на те же грабли, что и в ситуации с островом Змеиный. Когда они высадились на этот остров, разнообразные пропагандисты, включая Александра Дугина (один из идейных вдохновителей войны с Украиной, к которому прислушается Путин) говорили о символическом значении этого острова — мол, это «место захоронения древнегреческого героя Ахиллеса» и «кто владеет этим островом, тот владеет миром». Они сами его возвеличили и оставили с позором. Здесь ситуация похожа, — отметил Желиховский.

Эксперт считает, что отступление россиян из Херсона следует воспринимать не только как поражение военной машины Кремля, но и его пропагандистской составляющей.

- Это будет большим ударом по Путину и всей его властной вертикали, — резюмировал эксперт.

Что способствовало освобождению Херсона

Освобождение Херсона политолог назвал положительным сигналом, хотя само отступление россиян было прогнозируемым. Для того чтобы российская армия покинула украинский город, было несколько предпосылок.

В первую очередь, по словам Желиховского, это то, что Россия начала истощаться в этой войне.

- Фронт слишком велик и Россия таких масштабных операций не проводила никогда, не рассчитала свои силы на столь долгую военную кампанию и сейчас не может противодействовать натиску ВСУ, — отметил эксперт.

Кроме того, большую роль сыграла западная помощь Украине, поскольку без передового вооружения контрнаступление было бы невозможным, а также поддержка гражданских местных жителей, находящихся под оккупацией, которые занималась подрывной деятельностью.

- Россияне уже не могут удерживать такую территорию. Подобная история была на Харьковском направлении, но здесь более серьезная ситуация, на этом участке находится большое количество подготовленных российских войск, - подчеркнул Станислав Желиховский.

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