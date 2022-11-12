Карта боевых действий: ВСУ вошли в Херсон 12.11.2022, 8:37

Как проходило освобождение города и зачистка правого берега Днепра.

К завершению подходит оккупация Правобережья Херсонщины, которая длилась долгих 254 дня. ВСУ зашли в Берислав и Чернобаевку, а россияне, отступая, взорвали за собой Антоновский мост, сообщает espreso.tv.

9 ноября под бешеным давлением ВСУ российские оккупационные войска начали покидать первую линию обороны, которую они попытались построить месяц назад после масштабного ухода с северо-запада Херсонской области. В период с 5 ноября ракетные войска ВСУ уничтожили 120 военных баз и складов, большая часть из них – по оба берега Днепра в Херсонской области. Это существенно ускорило принятие оккупантами решения об отступлении.

Очевидно, что решение об уходе россиян с Правобережья Херсонщины было принято несколько недель назад и все это время враг вел подготовку к его внедрению. Одним из главных мотивов для бегства является сохранение боеспособной армии. Ведь именно в Херсонской области была наибольшая концентрация вражеских десантников. В случае тотального уничтожения российская армия не смогла бы восстановиться от такого удара в ближайшее время.

8 ноября украинская армия зашла в стратегически важный город Снигиревка, а 9-го отбила его у врага. После этого россияне массово побежали ко второй линии обороны, которая пролегала по границе Берислав – Высокое – Александровка – кольцевая дорога Херсона – Белозерка. За собой они взрывали все возможные мосты. Так, на воздух взлетели мосты в поймах Днепра в Милово, Новокаирах и Тягинце, а также около десятка мостов на Ингульце, в том числе железнодорожный и автомобильный в Дарьевке, расположенный на пути между Херсоном и Бериславом. Отступая, россияне заминировали все, что могли заминировать, а потому продвижение ВСУ было не столь стремительным, как этого хотелось. Несмотря на это, 9–10 ноября ВСУ, освобождая наши земли, прошли вперед более двух десятков километров и дошли до второй линии обороны, а в некоторых местах и пробили ее. В частности, наступая с запада, наши войска зашли в пригород Херсона и освободили Чернобаевку, что в 8 км от центральной части города. Одновременно с этим украинская артиллерия и авиация по максимуму уничтожала бегущих московитов, нанося удары и по движущимся колоннам, и по местам переправ. В частности, уничтожены переправы во Львово, Ольговке, Козацком и понтонная переправа под Антоновским мостом. Также снаряды догоняли беглецов в местах их скопления на Левобережье, в Олешках и Новой Каховке.

Ближе к вечеру 10 ноября стало ясно, что план оккупантов по организованному отступлению провалился. Карточный дом их обороны рухнул, и россияне начали панически бежать, оставляя в многочисленных окружениях большое количество своих войск, а это в том числе вся пехота, которая не поместилась в технику. Их бросили на произвол судьбы. По ориентировочным данным, из 20 тысяч находившихся на Правобережье россиян эвакуировать удалось только половину. Другие сейчас либо оказывают бездумное сопротивление, либо пытаются спрятаться, переодеваясь в гражданскую одежду. Убегая, россияне взорвали за собой два пролета Антоновского моста, поэтому пути для бегства оставшихся нет.

11 ноября в Херсоне развевался украинский флаг, но для полной зачистки освобожденной земли от оккупантов потребуется еще несколько дней, если не считать работы по разминированию. В то же время Херсон станет фронтовым городом, а российские нацисты будут методически уничтожать его своей артиллерией.

Между тем, украинская артиллерия берет под огневой контроль все пути из Крыма на север, а на Левобережной Херсонщине нет безопасного места для врага. Начался новый этап освобождения Юга Украины.

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