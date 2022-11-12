Жители Херсона всю ночь праздновали освобождение города 12.11.2022, 8:51

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На площади – сотни фонариков и сотни людей.

11 ноября вечером и ночью жители Херсона начали праздновать освобождение от российских оккупантов.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале Сергея Братчука, спикера Одесской ОВА.

Следует отметить, что после установления украинского флага в Херсоне открылась тайна, кто координировал партизан в оккупированном городе. Выяснилось, что это херсонка Лилия, координатор движения «Желтая Лента». Вместе с единомышленниками Лилия передавала информацию Силам обороны и пугала россиян граффити и листовками.

Братчук опубликовал несколько видеозаписей, на которых видно, как херсонцы праздновали освобождение ВСУ города даже в темноте.

На центральной площади собрались сотни местных жителей. Освещение не работало, поэтому они включили фонарики на телефонах и махали ими в честь освободителей.

Дорога заполнена автомобилями – водители гудят в знак благодарности ВСУ.

На улицах Херсона также замечен автомобиль с логотипом известного бренда супермаркетов. Сначала на эту тему шутили, но оказалось – это не шутка.

С наступлением ночи херсонцы наконец зажгли импровизированные костры и танцевали, исполняя «Ой, на лузі червона калина!».

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