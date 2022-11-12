Пионтковский: Жизнь Путина под угрозой
- 12.11.2022, 8:56
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Это неизбежная судьба диктатора, терпящего поражение.
Освобождение украинской армией Херсона имеет колоссальное военное значение, но еще большее значение данное событие имеет с политической точки зрения: после потери россиянами Херсона жизнь главы Кремля Владимира Путина под угрозой.
Такую точку зрения озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире «24 канала».
«Это неизбежная судьба диктатора, терпящего поражение. Его политическая жизнь, а политическая жизнь означает и его физическую жизнь, под очень серьезной угрозой. Поэтому он так отчаянно, буквально на коленях, добивается мира. Из всех утюгов российских - все требуют перемирия», - заявил политолог.
Аналитик назвал тщетной ставку Москвы на победу «трампистов» (представителей правого крыла Республиканской партии) на выборах в Конгресс. Политолог уверен, что при любом исходе американских выборов Украина не лишится поддержки в Конгрессе.
Возвращаясь к теме Херсона, Пионтковский отметил, что о неизбежности ухода российских войск из этого города стало понятно еще месяц назад, когда командующей группировкой войск РФ в Украине генерал Сергей Суровикин анонсировал «непростые решения».