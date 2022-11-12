ISW: ВСУ завершают освобождение правого берега Днепра в Херсонской области 12.11.2022, 9:02

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Украинские воины преследуют врага, который пытается сбежать на другой берег реки.

Украинские военные в Херсонской области продолжают продвигаться к Днепру. Украинские воины преследуют врага, который пытается сбежать на другой берег реки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что сейчас сложно установить, сколько оккупантов остается на западном берегу.

«Спутниковые снимки подтверждают, что российские войска разрушили Антоновский и Железнодорожный мост (близ Херсона) и мостовую дамбу Новой Каховки (восточнее Херсона вблизи Новой Каховки) через реку Днепр и Даровский мост (к северо-востоку от Херсона) над рекой Ингулец в последней попытке заблокировать наступление украинцев в направлении центральной Херсонской области», - отметили в отчете ISW.

Специалисты также информируют, что геолокационные спутниковые изображения указывают и на то, что захватчики подготовили первую и вторую линии обороны к югу от Днепра и, вероятно, будут продолжать усилия по укреплению позиций на левом берегу в ближайшие дни.

В Институте изучения войны подчеркнули, что в ближайшие дни ВСУ продолжат консолидацию контроля над правым берегом Днепра.

В то же время аналитики рассказали, что 11 ноября украинские войска получили значительные территориальные достижения по всей Херсонской области, а именно:

продвинулись в Херсон вдоль трассы Т1501 с запада и М14 с севера и взяли под контроль город и несколько близлежащих населенных пунктов вдоль этих дорог.

взяли под контроль Киселевку и Чернобаевку, два критически важных населенных пункта вдоль трассы М14 северо-западнее Херсона.

прошли к югу по трассе Т1505 с позиций в Снегиревке (к северо-востоку от границы Херсонско-Николаевской области) и освободили несколько населенных пунктов на этой линии, в том числе Лиманец и Ингулец.

вошли в Берислав (60 км к востоку от Херсона) и населенные пункты вдоль трассы Р47 (западнее от района Берислава к Херсону), в том числе и Тягинци - поселок между Херсоном и Бериславом, непосредственно на западном берегу Днепра.

«В ближайшие дни украинские силы будут продолжать продвигаться по основным дорогам в направлении Днепра и освобождать дополнительные населенные пункты», - добавили в ISW.

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