Как Россия предала собственных солдат 4 12.11.2022, 9:09

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Участь оккупантов в Украине предопределена.

Потери армии России с начала полномасштабного вторжения в Украину упорно замалчиваются министерством обороны РФ по указке из Кремля, однако теперь эта тактика перешла на новый уровень. В стране-агрессоре уже докатились до откровенных фальсификаций и «разоблачений» собственных солдат, умоляющих сохранить им жизнь, пишет obozrevatel.com.

Бесславные потери

В то время как россияне маниакально следят за отключениями света в Киеве и других городах Украины, потери оккупационной армии побили новый рекорд. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения на территории нашей страны уже ликвидированы почти 80 тыс. российских солдат и офицеров.

Поток «груза 200» в РФ идет полным ходом, однако подавляющее большинство бесславно погибших в Украине оккупантов остаются «безымянными».

Их родственников запугивают и требуют «не нагнетать», запрещают общаться с журналистами. Ну а власть, понятное дело, всеми силами пытается преуменьшить масштаб потерь – вот только получается это из рук вон плохо.

Скандальная огласка

Несмотря на то, что пул «прикормленных» российских военкоров изо дня в день помогает разжигать костер преступной войны, и они иногда не выдерживают происходящего. Так, внезапно нарушил «обет молчания» российский пропагандист с ВГТРК Александр Сладков. В своем Telegram-канале он опубликовал буквально вопль о помощи морпехов, которые понесли огромные потери на Донбассе от украинских защитников.

Невероятно, но факт: военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России написали письмо губернатору Приморского края РФ Олегу Кожемяко, попросив защитить их… от командования.

За четыре дня, как признались оккупанты, они потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» в ходе «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром (Донецкая область). Причем потери техники составили 50%.

Авторы письма заявили, что их командиры – «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов» – спланировали наступление, чтобы первый заработал бонусы перед начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, а второй получил звание героя России. «Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом», – говорится в письме.

Российские морпехи не могут понять, каким образом их командиры хотят захватить населенный пункт, «проскочив через посадки, в которых остался противник, сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненых и подвоза боеприпасов». «Кроме того, Павловка ниже Угледара, из которого лупят по нам», – добавили оккупанты.

Осознавшие, что смерть близка как никогда, российские морпехи попросили губернатора обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прислать «независимую», не связанную с министерством обороны, комиссию. Но губернатор Приморья Кожемяко, конечно же, на такое безумие не пошел. И даже наоборот – заявил, что это письмо может быть «вбросом украинских спецслужб», а также сделал все, чтобы убедить россиян: никаких тяжелых потерь у армии РФ на Донбассе, конечно же, нет.

В качестве «доказательства» Кожемяко опубликовал видео с военнослужащими, которые якобы находятся под Павловкой. Несколько человек с заблюренными лицами и измененными голосами заявили, что на Угледарском направлении у россиян есть «успехи», а врага «давят».

В российском минобороны и вовсе заявили, что потери за последние дни не превысили мизерный 1%, а раненых — не более 7%.

По словам собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, попытка российских военнослужащих «призвать к ответу» командование изначально была обречена на провал.

«Участь оккупантов в Украине предопределена, а умирать приказано молча. Никого не волнуют потери, да и российские солдаты сами признались, что командиры считают их "пушечным мясом". Единственный способ выжить – сдаться в плен. Лучше, конечно, было отказаться отправляться в Украину, но теперь жаловаться, рассчитывать на какую-то комиссию и т. д. просто глупо и ни к чему не приведет», – убежден офицер.

Тем не менее, по его мнению, огласка того, как уничтожается бригада оккупантов на украинской земле, все же важна – тем более что это признание непосредственно россиян.

Как стадо гонят на убой

Как рассказал спикер группировки войск «Восток» ВСУ Сергей Черевый, российские морпехи, как ни странно, просят защитить их не от украинцев, а от собственного командования. .

«Потому что командование посылает их на непродуманные атакующие действия, и они сталкиваются с очень опытными, закаленными в боях нашими военнослужащими, которые уничтожают их», – сказал Черевый.

По его словам, российская армия и так уже понесла существенные потери. А то, что «на убой бросили одно из подготовленных соединений – это, наверное, какая-то особая наука российская».

И таких ситуаций немало. Например, под Сватово Луганской области на днях был практически полностью «зачищен» батальон мобилизованных россиян, которые проходили подготовку в в/ч 2079.

1 ноября их из Воронежа отвезли в Валуйки (Белгородская область), а уже на следующий день забросили на оккупированную территорию Украины – в Луганскую область. Весь батальон сразу повезли на первую линию соприкосновения в районе села Макеевка, где приказали занять позиции и окапываться – при том, что было всего три лопаты на батальон. А когда утром по позициям оккупантов начала прицельно бить украинская артиллерия, российские командиры сразу же бросили своих солдат.

По подсчету выживших «мобиков», в результате обстрелов погибло более 500 их сослуживцев. Около тридцати выживших пытались пересечь границу Белгородской области, однако их не пропустили российские пограничники. После этого преданные своими же солдаты поселились в заброшенном доме под Сватово. Что с ними сейчас – неизвестно.

Минобороны России, как всегда, «отличилось», назвав сообщения о серьезных потерях под Макеевкой «дезинформацией киевского режима», хотя российским оппозиционным журналистам удалось поговорить как с родственниками мобилизованных, так и непосредственно с выжившими солдатами.

«Потерь нет» – излюбленная тактика Кремля, а признать, что «СВО» давно идет не по плану, для путинского режима и вовсе смерти подобно. Поэтому в ближайшее время все больше российских солдат будут бросать на убой, пытаясь создать хотя бы иллюзию «героической битвы». Бессмысленность этого понятна всему миру, вопрос только в том, когда это, наконец, осознают в России.

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