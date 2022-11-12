ВСУ разгромили скопление россиян в Запорожской области: более 100 «трехсотых» 1 12.11.2022, 9:12

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Информация о погибших уточняется.

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Запорожской области 10 ноября.

В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки украинские воины сбили минимум один вражеский БпЛА «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 других важных военных объекта оккупантов.

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