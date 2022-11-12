Пропагандисты РФ призвали «забить Путина камнями» за потерю Херсона 6 12.11.2022, 9:59

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От главы Кремля требуют персонального ответа.

После отступления армии России из Херсона, который был оккупирован с 3 марта 2022 года, партия войны в России начала критиковать российские элиты и призывает на «принесение в жертву» Владимира Путина, сообщает dialog.ua.

Одним из первых призыв к побиванию камнями хозяина Кремля озвучил философ Александр Дугин.

Он написал у себя в ТГ-канале, а позже удалил пост, что народ якобы дал своему «правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех: народ, государство, людей - в критический момент спасает».

Однако условия коллективного договора были нарушены, а теперь Путина ждет судьба «царя дождей», т.е. его должны забить камнями за то, что он не оправдал ожидания плебса.

«Если он не оправдывает ожиданий народа … его до смерти забивают камнями, причем первый камень обязан бросить в него ближайший родственник», - так описывал британский культуролог Джеймс Фрэзер традиции племен Верхнего Нила, почитавших «царя дождя».

Полевой «командир» формирования «ДНР» и писатель Захар Прилепин продолжает утверждать, что Путина якобы многократно вводили в заблуждение его подчиненные.

После бегства оккупантов из Херсона он призвал «правду говорить» и сравнил ошибки президента РФ с ошибками Иосифа Сталина, в том числе с Финской войной.

Националист Егор Холмогоров был рад, что Херсон вернулся под контроль Украины «без жестов доброй воли». Однако он не уверен, что в будущем российская армия удержит сухопутный коридор в Крым, то есть часть Херсонской области на левом берегу Днепра.

Военкор Юрий Котенок утром 11 ноября окончательно потерял человеческое обличье и призвал «организовать охоту на врагов, их пособников и т.д. за рубежом... Мы для них итак орки, лучше мы уже не будем. Если мы не можем победить технологически в моменте, мы можем навести ужас».

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