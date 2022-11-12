Алексей Протас забросил за «Вашингтон» в победном матче против «Тампы» 12.11.2022, 10:14

Белорусский нападающий отличился в игре с финалистом Кубка Стэнли.

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» вместе с белорусским нападающим Алексеем Протасом дома уверенно обыграл финалиста Кубка Стэнли «Тампу» (5:1), сообщает pressball.by.

Третье взятие гостевых ворот — на счету нашего форварда.

Всего Протас провел на льду 13 минут 31 секунду, нанес один бросок и совершил одну потерю.

Вашингтон — Тампа — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 — Мант (Эллер, 10.32). 2:0 — Милано (Карлсон, 27.03). 3:0 — Протас (Дженсен, Фехервари, 34.25). 4:0 — Шири (Манта, Милано, 44.53). 4:1 — Пербикс (Белльмар, Кол, 52.09). 5:1 — Милано (Кузнецов, Овечкин, 57.45).

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