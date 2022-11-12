Российские десантники при бегстве из Херсона сами взрывали свои танки 1 12.11.2022, 10:22

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Паническое уничтожение техники попало на видео.

Российская оккупационная армия при отступлении с правобережной части Херсонской области целенаправленно уничтожала свою технику. При чем подрыв своих же танков оккупанты снимали на видео.

Самоликвидацией занимались, в частности, российские десантники. Об этом сообщает Telegram-канал «Бутусов Плюс».

В сети попало видео, как десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии совершают дистанционный подрыв бронетехники.

Путинские войска взрывали танки, вероятно, для того, чтобы техника не оказалась в качестве трофея у Вооруженных сил Украины.

«Российские десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии раскрыли секрет быстрого отступления из Херсона – свои неисправные танки россияне подрывали сами. Да, так бежать гораздо легче», – говорится в описании к видео.

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