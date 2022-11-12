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В Минске мотоциклист застрял между машин на светофоре

  • 12.11.2022, 10:48
  • 2,082
В Минске мотоциклист застрял между машин на светофоре

Есть несколько версий произошедшего.

В редакцию Onlíner прислали фото, на котором запечатлено необычное, вероятно, ДТП. Инцидент случился сегодня в Минске на проспекте Машерова около восьми часов вечера, рассказала читательница. В это время здесь образовалась пробка, и кто-то, видимо, пытался преодолеть свой путь быстрее.

Что именно произошло, неизвестно. Версий может быть несколько: мотоциклист стоял, его притер один из автомобилей, либо автомобили стояли (или двигались с небольшой скоростью), а водитель двухколесного транспортного средства попытался проехать между рядов, не рассчитав габариты.

Когда было сделано фото, вся троица стояла на месте, у автомобилей была включена «аварийка».

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