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Украина разорвала соглашения с Беларусью по геодезии и картографии

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  • 12.11.2022, 10:54
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Украина разорвала соглашения с Беларусью по геодезии и картографии

В одностороннем порядке.

Украинский Кабмин в одностороннем порядке разорвал соглашения с правительствами России и Беларуси в сфере геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли. 

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном обмене топографо-геодезическими, картографическими и аэрокосмическими материалами и соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли», - написал Мельничук в своем телеграм-канале.

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