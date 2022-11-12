ВСУ взяли под контроль правый берег Днепра на Херсонщине: новые карты боев 12.11.2022, 11:00

1,298

На востоке украинская армия наступает на Сватово.

Военные ВСУ продолжают развивать успех в Херсонской области и возвращать контроль над всеми населенными пунктами на правом берегу Днепра, при этом на Донбассе не прекращаются вражеские штурмы и тяжелые бои.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

ВСУ завершают освобождение правобережья Херсонской области

Украинские силы завершают освобождение западного берега Херсонской области, после отступления от туда российских оккупантов.

В Минобороны РФ утверждали, что их войска завершили вывод на левый берег Днепра в 5 утра по 11 ноября. В то время как остающиеся на западном берегу контингенты российских солдат, вероятно, разбросаны и пытаются уйти, в то время как украинские силы подошли к реке, и также захватчики пытаются проводить диверсионную деятельность небольшими группами.

Аналитики не могут сказать, сколько российских солдат в настоящее время осталось на западном берегу Херсонщины. По данным российских источников, отступление длилось три дня, и что 20 тысячи интервентов и 3500 единиц военной техники перемещались через Днепр.

Спутниковые снимки подтверждают подрыв российскими войсками Антоновского моста и железнодорожного моста (недалеко от Херсона), моста у Новой Каховки над Днепром, и Дарьевского моста (к востоку к северо-востоку от Херсона) над рекой Ингулец в последней попытке заблокировать продвижение ВСУ в направлении к центру Херсонской области.

Фото со спутника также указывают на то, что российские войска подготовили первую и вторую линии обороны к югу от реки Днепр и, вероятно, будут продолжать усилия по консолидированию усилий на левом берегу в ближайшие дни.

ВСУ продолжат укреплять контроль над западным берегом

Украинские войска достигли крупных территориальных побед на Херсонщине на протяжении пятницы, 11 ноября, и будут продолжать консолидировать контроль над Западным берегом в ближайшие дни.

ISW отмечает все западную часть Херсонской области как освобожденную территорию, обращая внимание, что российская сторона лишила себя способности удерживать местность на правом берегу Днепра. Украинские силы завершат освобождение населенных пунктов, которые еще не находятся под их контролем.

Уход войск РФ на левый берег был раскритикован многими российскими «военкорами», при этом среди некоторых блогеров звучат оправдывающие фразы, что отступление было вызвано необходимостью, пытаясь приуменьшить заслуги и роль ВСУ в подготовке такой ситуации.

Продвижение ВСУ и бои в Луганской области

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжали противодействовать операциям в направлении Кременной и Сватово 11 ноября. По информации Минобороны РФ, российские силы отбивали атаки ВСУ в пределах 28 км к северо-западу от Сватово возле Ягодного, Киселевки и Володиевки.

Кроме того, ВСУ проводили нападения на российские силы в Куземовке (13 км к северо-востоку от Сватово) и на линии Пищана-Стельмаховка, в пределах 17 км к северо-западу от Кременной около Червонопоповки и Плошчанки.

В Генштабе ВСУ информировали, что украинские силы отбили российские нападения в пределах 15 км к северо-западу от Сватова, в 22 км к северо-западу от Кременной и в 12 км к югу от этого н.п. недалеко от Белогоровки. Кроме того сообщалось, что в районах недалеко от Лисичанска происходят тяжелые бои.

Украинские войска 11 ноября продолжали нацелиться на российскую логистику в Луганской области.

Ситуация на Донбассе

Российские войска продолжали наземные нападения на Бахмут и Авдеевку 11 ноября. ВСУ отбивали вражеские атаки возле Соледара, Бахмута и к югу от Бахмута недалеко от Андреевки.

По данным российского источника, войска РФ отразили украинскую контратаку к югу от Бахмута в сторону Зайцево и Одрадовки.

В Генштабе ВСУ сообщают, что Силы обороны Украины отразили российские наземные атаки к северу от Авдеевки возле Красногорьевки, к западу от Авдеевки, недалеко от Первомайского, к югу от Авдеевки, недалеко от Опытного и Марьинки, и юго-запада от Авдеевки, недалеко от Невеского.

Тем временем источники в РФ утверждают, якобы интервенты захватили Опытное и взяли штурмом Павловку, хотя кадры с геолокацией показывают, что российские войска поднимают флаг в юго-восточной окраине поселка.

«Тем не менее, плохие погодные условия и тяжелые потери, вероятно, имеют и будут продолжать препятствовать российским территориальным достижениям вблизи Угледара, как ранее оценивал ISW», - пишут аналитики.

В России формируют новые структуры «группы Вагнера»

Основатель наемнической группы Вагнера Евгений Пригожин продолжает формировать параллельные военные структуры в российских Белгороде и Курске, даже несмотря на то, что никаких угроз со стороны украинских войск для территории РФ нет.

По словам «повара Путина», эти структуры будут функционировать за пределами российских вооруженных сил. Как аргументирует такую инициативу Пригожин, Россия «должна быть полностью подготовлена для защиты (своей) земли».

При этом региональные власти Курска и Белгорода выступают против деятельности шефа группы Вагнера на этих территориях.

«Ранее ISW оценивал, что стремление Пригожина к параллельным военным структурам в Белгородской и Курской областях является частью усилий по повышению роста и власти Пригожина, а не частью общей российской кампании в Украине. Пригожин, вероятно, будет продолжать абсурдно утверждать, что усилия по обустройству параллельных военных структур в Белгороде и в Курске необходимы для защиты от несуществующей угрозы украинского вторжения на российскую территорию.

Пригожин также, вероятно, будет продолжать формировать параллельные военные структуры в более широком смысле, чтобы расширить свое собственное влияние в российских политических кругах и развивать свою собственную частную армию», - отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что площадь освобожденной от российских захватчиков территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч кв. километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».