«Евроопт» возвращает «Е-доставку» по всей Беларуси 12.11.2022, 11:01

Но с новыми условиями.

Сервис продолжит свою работу в прежнем режиме с 12 ноября.

По новым условиям в Минске минимальная сумма заказа для бесплатной доставки товаров составит 55 рублей (ранее было 70), для всех остальных локаций — 90 рублей.

Отличается стоимость платной доставки: в столичном регионе, областных городах и в Барановичах услуга будет стоить 4,99 рубля, а в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях — 9 рублей, — сообщается на сайте компании.

Напомним, с 1 ноября «Евроопт» объявил о приостановке сервиса в регионах. «Е-доставка» была доступна только в столице, Минской области, областных центрах и Барановичах. Позже в компании пояснили, что в малых городах и сельских пунктах более востребован сервис «Емолл».

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