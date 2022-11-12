Момент подрыва моста на Каховской ГЭС попал на видео 3 12.11.2022, 11:06

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Длина повреждения – около пяти метров.

12 ноября в сети появилась видеозапись подрыва автомобильного моста, проложенного на дамбе Каховской ГЭС.

Как пишет «Стопкор», информация обнародована в росСМИ.

Видео момента взрыва было опубликовано со ссылкой на пропагандистское медиа «Известия». Похоже, его снимала камера наблюдения, которая все еще продолжала работать на одном из сооружений ГЭС.

Общая продолжительность записи – больше минуты. В течение первых 17 секунд видна дамба, при чем на трех дальних секциях шлюза идет спуск воды.

На 17-й секунде происходит взрыв – на какой-то момент камеру даже ослепляет. Примечательно, что эпицентр взрыва – левее центра автодороги (т.е. левее в соответствии с ракурсом съемки).

Во все стороны разлетаются куски дорожного покрытия и оборудования ГЭС, поднимается столб дыма.

Спустя какое-то время происходит еще один взрыв. На этот раз – на берегу: детонация сопровождается значительными световыми эффектами.

Уже через несколько секунд зарево от взрывов спадает, но заметно, что где-то на автодороге на ГЭС начался небольшой пожар.

Чтобы представить, какие конструкции повреждены, можно воспользоваться фотографиями Каховской ГЭС, размещенными в сети. Из фотографий становится понятным, что должно быть повреждено полотно моста, последние три секции шлюза и объекты на правом берегу в нескольких метрах от шлюза.

На спутниковых фотографиях Maxar заметно, что возможная длина повреждения – около 4,5-5 м.

Напоминаем, армия РФ уничтожила 4 переправы на правобережье Херсонщины: Дарьевский мост через Ингулец и три моста через Днепр.

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